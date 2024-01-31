Председатель горсовета отметил, что после ситуации с поломками ТЭЦ сделаны соответствующие выводы.

Председатель горсовета отметил, что после ситуации с поломками ТЭЦ сделаны соответствующие выводы.

Спикер Омского городского совета Владимир Корбут на сегодняшнем пленарном заседании прокомментировал ситуацию с поломками ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3, из-за которых часть многоэтажек осталась без тепла. По его словам, причиной этих ЧП стала бесхозяйственность владельцев предприятий.

– Если бы ТЭЦ-5 и ТЭЦ-3 были в муниципальной собственности, то вся ответственность легла бы на администрацию Омска за то, что она несвоевременно выполняла необходимые мероприятия. Хочу отметить, что даже на федеральном уровне заявлено, что бесхозяйственность и гонка за прибылью позволили допустить изношенность наших сетей и коммуникаций тепловых источников, – подчеркнул спикер городского парламента.

Корбут отметил, что задачей депутатского корпуса является помощь омичам, которые до сих пор сталкиваются с проблемами в теплоснабжении.

– После аварии в систему пошли шлаки, зола, забиваются фильтры. Люди жалуются, что батареи не греют, при этом температурные показатели нормальные. В данном случае депутаты, работая с управляющими компаниями, могут оказывать содействие, чтобы те фильтры, которые стоят на входных системах, своевременно прочищались и запускалось тепло, – заявил председатель.

Спикер горсовета пообещал, что депутаты совместно с мэрией сделают все, чтобы не допустить повторения подобной ситуации.