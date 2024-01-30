Жена Райана Спунера Пэйтон сегодня отпразднует день рождения мужа, а потом улетит от него. Она довольна, что выучила в Омске новые русские фразы.

Жена Райана Спунера Пэйтон сегодня отпразднует день рождения мужа, а потом улетит от него. Она довольна, что выучила в Омске новые русские фразы.

Сегодня день рождения отмечает нападающий «Авангарда» Райан Спунер. Отпраздновав это событие вместе с ним, в Канаду улетит его жена Пэйтон. К себе домой она отправится, чтобы повидаться с любимой собакой, которую пришлось оставить с родителями.

А перед тем, как покинуть Омск, она написала в запрещенной в России социальной сети пост, который процитировала пресс-служба «Авангарда». Пэйтон призналась, что последние 5 месяцев провела просто замечательно: знакомилась с городом, приобретала новых друзей, привыкала к новой культуре.

– Я бы солгала, если бы сказала, что обошлось без серьезных трудностей – не позволяйте фотографиям в соцсетях обмануть вас, было много сложностей, с которыми я сталкивалась как гостья в другой стране. При этом, думаю, сибирские зимы подготовили меня практически ко всему, – отметила жена хоккеиста. – От всего сердца благодарю всех, кто старался говорить со мной chut chut English. Спасибо, что вы прилагали дополнительные усилия, чтобы помочь мне чувствовать себя комфортно и своей в другой стране. Я очень ценю это. Я рада, что смогла немного поучить вас английскому и взамен выучить новые русские фразы, которые мне пригодятся.

Также Пэйтон заявила, что гордится своим мужем, который проводит замечательный сезон.