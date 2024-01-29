Работа режиссера «С днем рождения, Папа!» (18+), переписавшего пьесу Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше», закрывает гештальты и вызывает бурю противоречий.

Работа режиссера «С днем рождения, Папа!» (18+), переписавшего пьесу Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше», закрывает гештальты и вызывает бурю противоречий.

В Омской драме второй сезон идет очень необычный спектакль «С днем рождения, Папа!» по мотивам всемирно известной пьесы американского драматурга Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». Эта постановка питерского режиссера Романа Габриа вызывает очень противоречивые отклики: от восторгов до непонимания и раздражения.

После очередного показа спектакля в Омской драме прошла творческая встреча зрителей с заслуженным артистом России Олегом Теплоуховым, актерами Анной Ходюн и Егором Улановым. Они рассказали много интересного о том, как создавался спектакль, почему каждый раз он воспринимается по-разному. Стало понятно, кому стоит его посмотреть, а кому, возможно, и нет.

Пьеса «в переводе» Габриа и омских актеров

Оказывается, режиссер Роман Габриа, находясь в Омске, в процессе репетиций не просто расставил свои акценты в оригинальном материале, а полностью переписал пьесу Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». Сюжет сконцентрировался на проблеме ухода из жизни Поллита-старшего. Причем спектакль сочинялся во время репетиционного периода вместе с актерами Омской драмы. И это не фигура речи. Режиссер, к примеру, давал «домашнее задание» актерам, как в школе, описать сны их персонажей. И из этих «сочинений» потом рождались монологи. Происходило это очень быстро. Отмечая нереальную работоспособность Габриа, Егор Уланов (Брик) даже заподозрил, что у него «90 китайцев где-то в чемоданчике сидят».

Спектакль, закрывающий гештальты

Анна Ходюн (Ида) рассказала, что у Романа Габриа во время работы над спектаклем был такой период в жизни, что ему важно было закрыть свой определенный гештальт. Пьеса «легла» на его личную человеческую тему.

– Он о чем-то сам с собой разговаривал... Отношения сына с отцом, уход отца... Как в сухом остатке ощущает себя сын. Он и нас в это вовлек, – вспоминает актриса.

Олег Теплоухов (играющий больного Поллита-старшего) отметил, что спектакль оставляет «мощный царапучий след». Актер признался, что эта работа для него тоже очень личная история.

– Это позволяет закрывать мой гештальт с моим отцом, ушедшим 5 лет назад. То, о чем мы с ним недоговорили, недообщались. Это история и про собственный уход –- тема меня интересует давно. В жизни все надо делать вовремя: сказать доброе слово, оказаться рядом, подставить плечо, вовремя уйти, – говорит актер.

«Баня для души»

Исполнители основных ролей отмечают, что спектакль получился непростой, он заставляет задуматься. Кому-то он может показаться «тяжелым». На него не стоит ходить тем, кто настроен отдохнуть, развеяться, тем, кто относится к театру потребительски.

– На большинство спектаклей нашего репертуара нельзя ходить «культурно отдыхать», в театр надо ходить работать – головой и сердцем. У меня как-то возникло такое определение, что такое театр: это баня для души. Он очищать должен, – уверен Олег Теплоухов.

Спектакль «С днем рождения, Ппапа!» его участники сравнили с мембраной, чутко реагирующей на настроение зрительской аудитории и даже погоду за окном. Многие отмечают, что показы двух разных составов очень сильно отличаются друг от друга, а истинные театралы с интересом ходят на спектакль не по одному разу, открывая для себя новые смыслы и глубины.

Ближайшие показы этого необычного спектакля состоятся 10 февраля и 30 марта.