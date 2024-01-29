Специалист центра «Биомедсервис» Эльвира Старжевская занимается вакцинопрофилактикой и консультирует детей с редкими инфекционными патологиями.

Специалист центра «Биомедсервис» Эльвира Старжевская занимается вакцинопрофилактикой и консультирует детей с редкими инфекционными патологиями.

В наши дни угроза эпидемиологических вспышек инфекционных заболеваний вновь стала актуальной. В этой связи надо помнить, что детские инфекционные заболевания выделяются в отдельную группу, так как особенности детского организма предопределяют и особенности их лечения. В омском центре «Биомедсервис» выявлением и лечением таких заболеваний педиатр, инфекционист, врач высшей квалификационной категории Эльвира Старжевская.

В профессии Эльвира Евгеньевна уже 30 лет. Специалист занимается вакцинопрофилактикой, консультирует детей с инфекционными патологиями. В том числе — с лимфоаденопатиями, герпетическими инфекциями, инфекционнным мононуклеозом, коклюшем, глистными инвазиями, сыпями неясного происхождения и многими другими заболеваниями.

Старжевская также составляет индивидуальные календари прививок в соответствии с Национальным календарем с учетом анамнеза и противопоказаний. Как опытный врач она рекомендует заботиться о здоровье ребенка с первых дней его жизни. Педиатра нужно регулярно посещать даже с детьми, на здоровье которых родители не жалуются. Как правило, рекомендуется наведываться к своему доктору не реже двух раз в год. Но иногда происходят случаи, когда иммунитет не справляется или возникают ситуации, таящие в себе угрозу для жизни и здоровья деток. В таком случае нужно как можно скорее попасть на прием к врачу.

Записаться на прием к Эльвире Старжевской можно по телефону 35-26-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».

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