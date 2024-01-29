Омск-Информ
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·Образование

На прошлой неделе количество закрытых на карантин классов было гораздо меньше. 
На сегодняшний день в Омске на карантин закрыто 256 классов в 54 школах, а также 45 групп в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом РИА «Омск-информ» рассказали в департаменте образования. При этом еще неделей ранее эти числа были гораздо ниже.
Напомним, что сегодня оперштаб продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса до 31 марта. При этом в Минтруда отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна. 
1537Екатерина Цыганова
·Образование

На прошлой неделе количество закрытых на карантин классов было гораздо меньше. 
На сегодняшний день в Омске на карантин закрыто 256 классов в 54 школах, а также 45 групп в дошкольных образовательных учреждениях. Об этом РИА «Омск-информ» рассказали в департаменте образования. При этом еще неделей ранее эти числа были гораздо ниже.
Напомним, что сегодня оперштаб продлил режим повышенной готовности из-за коронавируса до 31 марта. При этом в Минтруда отметили, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна. 
1537Екатерина Цыганова