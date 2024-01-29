Омск-Информ
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·Общество

Региональные власти решили, что он будет действовать еще как минимум два месяца.
Сегодня в Омске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта.
Как сообщили в Минтруда, эпидемиологическая ситуация стабильна и соответствует сезону. С 22 по 28 января в регионе зарегистрировали примерно столько же случаев заболевания, сколько неделей ранее.
Однако омичам по-прежнему рекомендуют использовать маски в общественных местах и транспорте. В случае недомогания лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
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·Общество

Региональные власти решили, что он будет действовать еще как минимум два месяца.
Сегодня в Омске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта.
Как сообщили в Минтруда, эпидемиологическая ситуация стабильна и соответствует сезону. С 22 по 28 января в регионе зарегистрировали примерно столько же случаев заболевания, сколько неделей ранее.
Однако омичам по-прежнему рекомендуют использовать маски в общественных местах и транспорте. В случае недомогания лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.
1860