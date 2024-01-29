Региональные власти решили, что он будет действовать еще как минимум два месяца.

Региональные власти решили, что он будет действовать еще как минимум два месяца.

Сегодня в Омске состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 марта.

Как сообщили в Минтруда, эпидемиологическая ситуация стабильна и соответствует сезону. С 22 по 28 января в регионе зарегистрировали примерно столько же случаев заболевания, сколько неделей ранее.

Однако омичам по-прежнему рекомендуют использовать маски в общественных местах и транспорте. В случае недомогания лучше остаться дома и обратиться за медицинской помощью.