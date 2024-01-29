Верхнюю строчку рейтинга Омский завод полипропилена занял по результатам сравнения отчетов 865 организаций крупного и среднего бизнеса.

Верхнюю строчку рейтинга Омский завод полипропилена занял по результатам сравнения отчетов 865 организаций крупного и среднего бизнеса.

«Омскстат» опубликовал сборник «Лидеры крупного и среднего бизнеса Омской области», в котором обобщены итоги 2022 года. Для ранжирования использовались данные о выручке, чистой прибыли, скорости оборота капитала и другая информация об операционной деятельности. Всего эксперты проанализировали 865 отчетов, представленных организациями крупного и среднего бизнеса. В итоге исследования на первую строчку рейтинга был поставлен Омский завод полипропилена «Полиом». Выручка предприятия в 2022 году составила 20,1 млрд рублей, а чистая прибыль 5,3 млрд рублей.

– Сегодня каждая десятая тонна российского полипропилена производится в нашем регионе. За статистическими данными стоят не просто цифры. Устойчивая бизнес-модель – это высокотехнологичные рабочие места, стабильное обеспечение занятости предприятий малого и среднего бизнеса, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней, а также различные социальные инициативы для жителей Омска и Омской области. Сохранение лидерских позиций – результат работы всей команды предприятия, – прокомментировал рейтинг «Омскстата» генеральный директор завода «Полиом» Павел Евдокимов.

«Полиом» – совместное предприятие «Газпром нефти» и СИБУРа – входит в число крупнейших производителей полипропилена в России. Предприятие выпускает 21 марку полимера для всех крупнотоннажных сегментов переработки – от упаковки пищевой продукции и посуды до медицинских изделий и автозапчастей. Верхние строчки рейтинга самых эффективных предприятий Омской области завод занимает уже пятый год подряд.