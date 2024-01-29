В дептрансе разрабатывают проект отказа от наличной оплаты проезда в транспорте.

В дептрансе разрабатывают проект отказа от наличной оплаты проезда в транспорте.

Дептранс собирается сделать оплату проезда в общественном транспорте полностью безналичной. По словам главы департамента Вадима Кормильца, за время своей работы валидаторы показали свою эффективность. Подобные терминалы установлены уже в 180 автобусах, также они должны появиться еще в 50–70 единицах транспорта.

В настоящее время в ведомстве рассматривают варианты, чтобы полностью отказаться от наличных при оплате проезда.

Владимира Куприянова. Там одно из поручений – дать предложения по способам избавиться от наличной оплаты проезда в подвижном составе. Если мы этот пилотный способ запускаем, он оказывается успешным, мы его сможем транслировать уже на частных перевозчиков, – – У нас проходит рабочая группа под председательствомТам одно из поручений – дать предложения по способам избавиться от наличной оплаты проезда в подвижном составе. Если мы этот пилотный способ запускаем, он оказывается успешным, мы его сможем транслировать уже на частных перевозчиков, – приводит слова Кормильца «Топ24».

Пока точных сроков внедрения изменений не называют. Кроме покупки валидаторов, необходимо обустроить точки по продаже билетов.