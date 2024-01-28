Через несколько дней в стране будет проиндексирован маткапитал, а также другие социальные выплаты и пособия.

Через несколько дней в стране будет проиндексирован маткапитал, а также друие социальные выплаты и пособия.

Об изменениях, которые ждут россиян с 1 февраля, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, уже через несколько дней в России проиндексируют материнский капитал и другие социальные выплаты.

– Материнский капитал составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей – на второго. Кроме того, на 7,4 % вырастут более 40 различных пособий и компенсаций. Приоритет государства – в полной мере обеспечивать все социальные обязательства. Необходимые для этого средства предусмотрены в федеральном бюджете, – цитирует Володина «РИА Новости».

С 1 февраля вступит в силу закон о контроле деятельности микрофинансовых организаций. Он направлен на то, чтобы еще лучше защитить права должников.