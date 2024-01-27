Торговая точка по продаже книг была открыта на проспекте Мира в 1958 году. Теперь магазин закрывается.

Торговая точка по продаже книг была открыта на проспекте Мира в 1958 году. Теперь магазин закрывается.

В Омске закрывается книжный магазин «Знайка», расположенный на проспекте Мира, 64. Официально окончательно он будет закрыт 31 января, однако с завтрашнего дня весь товар начнут упаковывать для переезда. Со следующего месяца в помещении будет располагаться точка по продаже семян.

Примечательно, что книжный магазин был открыт в городе в 1958 году. В постсоветское время он носил название «Эрудит», затем «К2». В 2018 году арендатором магазина стала книготорговая сеть «Знайка».