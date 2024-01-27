Сотрудники УДХБ продолжают уборку городских территорий. Ночью с осадками боролись более 60 единиц спецтехники.

Сотрудники УДХБ продолжают уборку городских территорий. Ночью с осадками боролось более 60 единиц спецтехники.

Ночью в уборке дорог от снега и наледи было задействовано более 60 единиц спецтехники. Рабочие УДХБ прометали улицы и обрабатывали проезжую часть от гололеда.

Работы проводились на загруженных дорогах, по которым ездит большое количество транспорта. Так, уборка была выполнена на улицах Масленникова, Кирова, 6-я Станционная, проспектах Маркса и Космическом, Красноярском тракте, Фрунзенском мосту и других.

Сегодня на уборку улиц выйдут рабочие, которые будут очищать территорию вручную. Всего в работах будет задействовано более 200 человек и 103 машины.