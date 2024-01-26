Девушка хотела оплатить проезд виртуальной картой, но водителя это не устроило. Он вытолкнул омичку из салона. Инцидентом заинтересовались в полиции.

Девушка хотела оплатить проезд виртуальной картой, но водителя это не устроило. Он вытолкнул омичку из салона. Инцидентом заинтересовались в полиции.

Омские полицейские заинтересовались случаем, который произошел вчера, 25 января, в одной из городских маршруток. Водитель «Газели» № 409 вытолкнул из салона 17-летнюю девушку. Инцидент случился на остановке «5-й микрорайон».

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, к стражам порядка обратились родители девушки. По их словам, омичка хотела оплатить проезд с помощью виртуальной карты «Омка», но водитель отказал ей в этом, сославшись на то, что из-за такого способа оплаты терминал выходит из строя. Тогда пассажирка ответила, что другой возможности рассчитаться у нее нет. Водителя это не устроило, и он вытолкнул юную пассажирку из маршрутки.

За рулем «Газели» оказался 54-летний мужчина. В отделе полиции ему пришлось извиниться перед подростком.

Сейчас стражи порядка проводят проверку. Мужчину планируют привлечь к ответственности за мелкое хулиганство.