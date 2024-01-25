Как сообщают очевидцы, он применил к девушке физическую силу, и она обратилась в полицию.

Как сообщают очевидцы, он применил к девушке физическую силу, и она обратилась в полицию.

Омичи пожаловались в соцсетях на действия водителя маршрутки № 409 (госномер 079). По словам горожан, вчера на остановке «5-й микрорайон» мужчина вытолкал из салона девушку, которая хотела оплатить проезд картой «Омка».

– Водитель отказался принимать проездную карту «Омка» у молодой девушки и потребовал оплату деньгами. На последовавший отказ водитель применил физическую силу к девушке и выбросил ее из маршрутки на остановку, после чего уехал, – сообщается в посте.

По словам автора, девушка подала заявление в полицию. В комментариях омичи отметили, что водители маршруток часто грубят пассажирам и отказываются тормозить на остановках.