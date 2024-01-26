Приводились в порядок крыши, лифты и фасады. Ремонт делали на взносы жителей в Региональный фонд капремонта.

Приводились в порядок крыши, лифты и фасады. Ремонт делали на взносы жителей в Региональный фонд капремонта.

Региональный фонд капремонта подвел итоги ремонтной кампании за 2023 год. Капитальный ремонт сделали в 302 домах области, что почти в три раза превысило планируемый объем. При этом, по словам директора фонда Александра Хомина, удалось сократить недоремонт позапрошлого года.

– Помимо запланированных 94 домов, отремонтировали еще 208 объектов дополнительно. И в этом году мы планируем наращивать темпы работ по капитальному ремонту, – отметил Хомин.

Первое место среди видов работ занял капремонт крыш – он прошел в 197 домах. Второй по популярности стала замена лифтов на новые – они появились в 52 многоэтажках. Замкнул тройку ремонт фасадов – их обновили на 29 многоквартирных домах.

В фонде также заявили, что уровень собираемости взносов за 2023 год составил 94 %. На эти средства жителей многоквартирных домов и ведутся работы по капремонту.