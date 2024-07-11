В региональном Заксобрании бурно обсудили грядущие изменения в закон, по которому средства Фонда капремонта будут расходоваться по иным правилам.

В региональном Заксобрании бурно обсудили грядущие изменения в закон, по которому средства Фонда капремонта будут расходоваться по иным правилам.

Сегодня, на пленарном заседании областного парламента бурную дискуссию вызвал вопрос о грядущих изменениях в работе регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Святослав Комерзан представил региональный законопроект «О внесении изменений в Закон Омской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Омской области».

Проект подготовлен в соответствии с изменениями Жилищного кодекса, которыми предусмотрено проведение технического обследования в многоквартирных домах в целях обеспечения их своевременного капремонта. Документ подготовлен на основании изменений в Жилищном кодексе и опыта других субъектов Российской Федерации.

Учтен принцип возвратности средств, заимствованных одними домами у других домов. Данный проект прошел предварительное согласование, проводился круглый стол на базе Минэнерго, в котором участвовали депутаты Заксобрания, горсовета, представители прокуратуры, главы районов, руководители УК, общественность. Поскольку проект был одобрен на этом уровне, Комерзан предложил принять документ сразу в первом и втором чтениях.

Однако депутат Владимир Виниченко высказался довольно резко, указав на «кулуарность» обсуждения этого важного вопроса. И предложил не торопиться с его принятием, а обсудить в обычном режиме, то есть на комитетах.

С ним не согласился депутат Владимир Казанин, поскольку речь идет о приведении регионального закона в соответствие с федеральным. Фонд капремонта изначально, по мнению парламентария, создавался как некая финансовая пирамида – ничего не имеющая с реальной жизнью. Нововведения подразумевают, что если есть деньги, то будет и работа. После проведения техобследования можно будет выстроить в очередь дома, нуждающиеся в срочном капитальном ремонте. Таким образом, это в какой-то мере социальный закон.

Комерзан обосновал спешку тем, что обследования домов необходимо начать уже в этом году, чтобы попасть в соответствующие программы.

По поводу законопроекта высказался еще ряд депутатов. Но в результате документ был принят. И скоро у омичей появится какая-то ясность по поводу капремонта их жилья.