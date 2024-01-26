Омск-Информ
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·Спорт

Клим Костин шайб в очередном матче не забросил, зато «покружил в танце» с опытным канадцем.

Форвард «Детройта» Клим Костин, который защищал цвета «Авангарда» в чемпионском сезоне, в очередном матче НХЛ схлестнулся с опытным  канадским нападающим «Филадельфии» Николасом Делорье.

Эффектной драки не получилось, хоккеисты больше «кружили в танце», но затем немного помахали кулаками.

Обоим игрокам выписали по 7 минут штрафа.

А в матче победил «Детройт» со счетом 3:0, но Костин голами и передачами не отметился.

·Спорт

Клим Костин шайб в очередном матче не забросил, зато «покружил в танце» с опытным канадцем.

Форвард «Детройта» Клим Костин, который защищал цвета «Авангарда» в чемпионском сезоне, в очередном матче НХЛ схлестнулся с опытным  канадским нападающим «Филадельфии» Николасом Делорье.

Эффектной драки не получилось, хоккеисты больше «кружили в танце», но затем немного помахали кулаками.

Обоим игрокам выписали по 7 минут штрафа.

А в матче победил «Детройт» со счетом 3:0, но Костин голами и передачами не отметился.