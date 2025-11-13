Нападающий «Авангарда» Клим Костин рассказал, почему не попал в НХЛ

Последние два сезона форвард провел в составе «Сан-Хосе Шаркс».

Hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Клим Костин рассказал, почему не получилось остаться в НХЛ. Бывший игрок «Сан-Хосе Шаркс» прибыл в Омск 2 ноября, на следующий день подписал контракт с клубом.

– Когда были предложения и был шанс подписать контракт в НХЛ, мы чего-то ждали, непонятно чего. Я был немного занят личной жизнью, поэтому упустил момент, когда надо было включаться самому и вносить ясность. Все оставил в руках других людей, сейчас понимаю, что это была моя вина, – цитируют его в телеграм-канале «Штаб хоккеиста».

Национальная хоккейная лига была для него мечтой, и шансом поиграть на самом высоком уровне он бы воспользовался в любом случае. Но к началу осени Костин уже понял, что лучше остаться в России.

– Все-таки 26 лет, невозможно постоянно цепляться за эти возможности в НХЛ, когда игрового времени дают совсем немного. Понял, что нужно перезагрузиться, и «Авангард» идеально подходил для этой цели, – отметил хоккеист.

Напомним, что месяц назад Клим Костин отрицал возможность подписания контракта с «ястребами», НХЛ привлекала его больше всего, но предложений от клубов так и не поступило.