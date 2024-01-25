В городе планируют открыть магазин мебели и товаров для дома – Hoff. Его появление планируют уже в этом году.

В городе планируют открыть магазин мебели и товаров для дома – Hoff. Его появление планируют уже в этом году.

В Омске появится известный магазин мебели и товаров для дома – Hoff. Его открытие анонсировал генеральный директор ритейлера Александр Зайонц, сообщает ТАСС. Концепция магазина похожа на формат ИКЕА.

– Если все будет хорошо, мы откроем в этом году порядка 10–12 магазинов нового концепта, форматы разные – от 3,5 тыс. кв. м до 9 тыс. кв. м, – заявил Зайонц.

Открытие планируют уже в этом году. Кроме того, магазины могут открыть в Красноярске, Уфе, Санкт-Петербурге и Саратове.