Площадь турецкого магазина LC Waikiki составит более 2 тысяч квадратных метров.

Площадь турецкого магазина LC Waikiki составит более 2 тысяч квадратных метров.

В воскресенье, 28 января, в омской «Меге» откроется турецкий магазин LC Waikiki. Торговая точка этого бренда станет самой большой в Сибири, рассказали в «Меге». Площадь занимаемого помещения составит более 2 тысяч кв. м.

Магазин расположится на месте шведского H&M, который ушел с российского рынка после начала СВО на Украине. О планах бренда LC Waikiki разместить свой магазин в Омске стало известно еще в прошлом году.

В бутике будет продаваться одежда для детей и взрослых, а также аксессуары и товары для дома.