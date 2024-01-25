Из федерального бюджета на эти цели выделен 1 млрд рублей. Новое производство заработает в полную силу в 2026 году.

Из федерального бюджета на эти цели выделен 1 млрд рублей. Новое производство заработает в полную силу в 2026 году.

В ходе пресс-конференции министр промышленности и научного-технического развития Андрей Посаженников анонсировал открытие в Омской области научно-производственного центра по созданию беспилотных летательных аппаратов. Новая структура появится в регионе в 2026 году.

– В этом году создан нацпроект по созданию беспилотных авиасистем. Мы подключились и выиграли в федеральном конкурсе по созданию центров производственной подготовки. Такой центр будет создан в 2026 году. На эти цели выделен 1 млрд рублей, – пояснил Посаженников. – Омской области отведена роль создания навигации и «черных ящиков» для беспилотников. Было бы неплохо, чтобы перенести финансирование проекта на 2025 год.

В регионе есть порядка 5 предприятий, которые готовы снабдить Минпром не только китайскими, но и своими наработками.

Сейчас беспилотники изготавливает Омский государственный технический университет. Министерство промышленности ведет переговоры с компанией «Клевер», которая изготавливает авиасистемы с мобильной подзарядкой.