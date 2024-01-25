Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников заявил о работе завода «Полет» в круглосуточном режиме. Объемы значительные.

Министр промышленности Омской области Андрей Посаженников заявил о работе завода «Полет» в круглосуточном режиме. Объемы значительные.

На сегодняшней пресс-конференции министр промышленности и научно-технического развития Андрей Посаженников ответил на вопрос «Омск-информа» о планах на летную «Ангару».

Сейчас на базе завода «Полет» собирают ракету-носитель «Ангара-А5», а также тяжелый вариант этого семейства, «Ангара-НЖ». Глава Минпрома уверен, что эти устройства будут нужны стране еще долгие годы. Сотрудники предприятия трудятся круглосуточно.

– Производственная программа завода «Полет» расписана на годы вперед. Омский завод будет производить и легкую, и тяжелую «Ангару» в соответствии с планами корпорации «Роскосмос». Завод вышел на серийное производство. Программа очень большая, – отметил Посаженников. – Коллектив завода трудится в режиме 24/7. Думаю, что в ближайшие годы ракета-носитель будет востребованная, потому что она экологичная и экономичная.

В конце декабря ракету-носитель «Ангара-А5» омской сборки доставили на космодром Восточный для дальнейших испытаний. Пуск устройства намечен на первый квартал 2024 года. Регулярная эксплуатация таких комплексов позволит стране обрести космическую независимость и беспрепятственно запускать различные космические аппараты.