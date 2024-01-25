Первые укушенные появляются в Омской области сразу после таяния снегов, и обезопасить себя от опасного заболевания лучше до этого момента.

Первые укушенные появляются в Омской области сразу после таяния снегов, и обезопасить себя от опасного заболевания лучше до этого момента.

Медики напоминают омичам об одной важной прививке, которая не входит в Национальный календарь. Речь идет о вакцине от клещевого энцефалита. Активная вакцинация традиционно проводится перед началом сезона клещей. В Омской области он начинается уже в апреле, практически сразу после таяния снегов. В этот же период в омских клиниках появляются первые укушенные.

Клещевой энцефалит — очень опасная вирусная инфекция. Проявляется высокой температурой, интоксикацией и поражением нервной системы. Первично вирус размножается и накапливается в клетках иммунной системы, затем выходит в кровь, поступает в лимфоузлы, печень, селезенку и другие органы. Там размножается и атакует нервные клетки шейного отдела спинного мозга, мозжечка, мозговых оболочек, оставаясь там надолго и проникая все глубже в ткани головного мозга. Чаще всего инкубационный период заболевания длится 10-14 дней, но бывают и другие варианты развития клещевого энцефалита. Молниеносный – очень опасный вариант, при котором первые симптомы проявляются уже через 24 часа после заражения. Нужно срочно обратиться за медицинской помощью, каждый час промедления грозит летальным исходом

Записаться на прививку можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».

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