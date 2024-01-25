В случаях с некоторыми долгостроями людям выплатят деньги, а какие-то здания будут достраивать.

В случаях с некоторыми долгостроями людям выплатят деньги, а какие-то здания будут достраивать.

Министр строительства Омской области Александр Рашко рассказал о том, как ведется работа с омскими дольщиками, которые пока не дождутся новых квартир. Вместе с губернатором Виталием Хоценко Рашко проинспектировал дома, которые состоят в Едином реестре проблемных объектов. Это долгострои на Конева, 3/3, ЖК «Сады Наука» на проспекте Королева и недострой в границах улиц Масленникова и Маяковского.

– Так, по дому на ул.Конева обсудили с инвестором возможность выплат компенсаций участникам долевого строительства, после чего инвестор сможет забрать недострой себе. Еще два «замороженных» многоквартирных дома на ул. Академика Королева будет достраивать инвестор и передаст готовые квартиры дольщикам. На третьем проблемном доме на ул.Академика Королева уже идут строительно-монтажные работы, его планируют сдать в эксплуатацию в августе этого года и обеспечить положенным жильем дольщиков. Для решения проблемы участников долевого строительства ЖК «Центральный» на ул.Масленникова – Маяковского разработали закон, который позволит выплатить гражданам компенсации из регионального бюджета. Сейчас он находится на согласовании, – сообщил Рашко в своем телеграм-канале.

В долгостроях на Конева, Академика Королева, а также в ЖК «Центральный» на Масленникова и Маяковского по-прежнему ждут квартир 265 дольщиков. Восстановление их прав держит на контроле глава региона Виталий Хоценко.