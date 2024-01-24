Омск-Информ
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·Общество

На машины выделили почти 100 млн рублей. Подрядчик должен будет привезти в середине февраля.
Мэрия Омска решила купить 8 грейдеров для уборки снега и наледи. Чиновники объявили три аукциона: одну машину купят за 11,4 млн, еще три – за 37,6 млн и четыре – за 50,2 млн.
Заявки от предпринимателей будут принимать до 1 февраля. Итоги аукциона подведут 5 февраля. Поставить товар подрядчик должен в течение пяти дней после заключения контракта.
Ранее для омского УДХБ закупили 13 дорожных машин за 130 млн рублей. Однако в управлении для уборки улиц не хватает не только техники, но и рабочих рук. Мэрия даже выделила 1,5 млн рублей на дополнительных дворников.
2041
·Общество

На машины выделили почти 100 млн рублей. Подрядчик должен будет привезти в середине февраля.
Мэрия Омска решила купить 8 грейдеров для уборки снега и наледи. Чиновники объявили три аукциона: одну машину купят за 11,4 млн, еще три – за 37,6 млн и четыре – за 50,2 млн.
Заявки от предпринимателей будут принимать до 1 февраля. Итоги аукциона подведут 5 февраля. Поставить товар подрядчик должен в течение пяти дней после заключения контракта.
Ранее для омского УДХБ закупили 13 дорожных машин за 130 млн рублей. Однако в управлении для уборки улиц не хватает не только техники, но и рабочих рук. Мэрия даже выделила 1,5 млн рублей на дополнительных дворников.
2041