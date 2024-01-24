Делается это для того, чтобы придать объекту юридический статус, благоустраивать его и следить за бюстами прославленных спортсменов.
Сегодня на заседании комитета горсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования говорилось об омской Аллее олимпийских чемпионов, открытой в августе прошлого года. Предлагается постфактум присвоить ей официальное название – Аллея олимпийцев.
– Это грандиозный проект, в котором участвовали меценаты и все мы, и знаковая великая вещь. Поэтому нужно придать аллее юридический статус. Прошу поддержать предложение и присвоить ей название «Аллея олимпийцев», – сказал глава Центрального округа Амангельды Мендубаев.
Присвоение официального названия придаст аллее юридический статус и даст возможность благоустраивать объект, следить за состоянием бюстов олимпийцев.
Омскому горсовету рекомендовано принять проект постановления о присвоении аллее официального названия.