Весной жюри конкурса приедет в Омск, чтобы оценить спектакли. Итоги премии подведут в мае.

Весной жюри конкурса приедет в Омск, чтобы оценить спектакли. Итоги премии подведут в мае.

Три спектакля омских театров будут бороться за премию «Золотая маска». Претендентами на получение престижной награды стали «Небо позднего августа» (16+) и «Мой дедушка был вишней» (12+), представленные драмтеатром. Третьим спектаклем стала постановка кукольного театра «Арлекин» – «Винни-Пух» (6+).

При этом оценивать постановки творцов будут не в Москве, а в родных городах. В Омск жюри конкурса прибудет в марте и апреле. Итоги премии будут подведены в мае.

Кроме того, омские актеры будут бороться за лучшую мужскую роль. Это актеры омской Драмы Николай Михалевский, Михаил Окунев, Егор Уланов и Руслан Шапорин. Также омские актрисы примут участие в гонке за победу в номинации «Женская роль второго плана». Претендентками на звание стали Ирина Герасимова и Екатерина Потапова из драмтеатра.