В центре «Биомедсервис» доступна конъюгированная вакцина «Превинар 13», которую разрешено использовать уже с 8 недель жизни.

В центре «Биомедсервис» доступна конъюгированная вакцина «Превинар 13», которую разрешено использовать уже с 8 недель жизни.

Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) – возбудитель таких бактериальных инфекций, как пневмококковая пневмония (до 70 % от всех пневмоний), острый средний отит (около 25 % от всех отитов), гнойный пневмококковый менингит (5–15 % всех бактериальных менингитов), эндокардиты (около 3 %), плевриты, артриты. Пневмококковая инфекция распространена среди маленьких детей, однако наибольшему риску серьезных заболеваний и смерти подвергаются пожилые люди. Известно, что этот возбудитель становится причиной летальных исходов более 1,5 млн людей в мире в год.

Пневмококковая инфекция распространяется воздушно-капельным путем, например, при кашле, особенно при тесном контакте. Источником инфекции может быть человек без всяких клинических проявлений. Чаще всего это случается зимой или ранней весной. В ответ на лечение человека антибиотиками, пневмококки выработали ко многим из них устойчивость. Так, в странах с широким применением антибиотиков уровень резистентности пневмококков к пенициллину составляет до 50 % от всех выделяющихся пневмококков, к тетрациклину и левомицетину – около 30 %. Помимо этого, в связи с быстротечным развитием заболевания (2-3 дня) времени на специальное определение чувствительности к антибиотикам, как правило, нет. В итоге пациенты с тяжелыми инфекциями нередко погибают, несмотря на применение стандартных антибактериальных препаратов. Единственным надежным методом защиты от пневмококковой инфекции остается вакцинация.

В омском центре «Биомедсервис» доступна вакцинация препаратом «Превенар 13». В состав этой вакцины входит смесь очищенных капсульных полисахаридов пневмококка 13 серотипов. Вакцинация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок согласно утвержденным срокам, а также лицам групп риска по развитию пневмококковой инфекции. «Превенар 13» рекомендован как взрослым, так и детям начиная с 8 недель жизни.

Записаться на прививку и осмотр врача можно по телефону 37-07-00 или на официальном сайте центра «Биомедсервис».

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