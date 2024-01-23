Но не весь креатив неизвестных людей вызывает улыбку. Появилось на скульптуре и не слишком приличное слово.

Но не весь креатив неизвестных людей вызывает улыбку. Появилось на скульптуре и не слишком приличное слово.

В Омске неизвестные вновь взялись за скульптурную композицию «Встреча», которая расположена на берегу Оми недалеко от Юбилейного моста.

На фото, размещенных в паблике «100 необычных мест Омска и Омской области», видно, что мужскую и женскую скульптуры утеплили шапками, а на руку мужчины надели варежку. На столе между фигурами появился попкорн.

Это все может вызывать улыбки. Но на спине мужчины зачем-то написали не слишком приличное слово.

Напомним, что скульптурная композиция «Встреча» не первый раз привлекает внимание вандалов. В декабре 2022 года из-под фигуры молодого человека исчезла скамейка, на которой он «сидел». Но ее оперативно восстановили.