Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Баскетболистка «Нефтяника-Титана» Елена Староверова и тренер омской команды Дмитрий Предыбайло примут участие в Матче звезд АСБ.

Завтра, 23 января, в Красноярске пройдет Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Лучшие игроки российского студенческого баскетбола сыграют на одной площадке.

В рамках этого шоу сначала состоится женский Матч звезд, а затем мужской. В женской части баскетбольного праздника не обойдется без омичей. В составе сборной «Востока» на площадку выйдет форвард омской студенческой команды «Титан-Политех» Елена Староверова, которая уже выходила на площадку в матчах «Нефтяника-Титана». А главным тренером сборной «Востока» станет старший тренер «Титана-Политеха» и тренер «Нефтяника-Титана» Дмитрий Предыбайло.

Женский Матч звезд АСБ в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Страна» в 14:55 по омскому времени.

·Спорт

Баскетболистка «Нефтяника-Титана» Елена Староверова и тренер омской команды Дмитрий Предыбайло примут участие в Матче звезд АСБ.

Завтра, 23 января, в Красноярске пройдет Матч звезд Ассоциации студенческого баскетбола. Лучшие игроки российского студенческого баскетбола сыграют на одной площадке.

В рамках этого шоу сначала состоится женский Матч звезд, а затем мужской. В женской части баскетбольного праздника не обойдется без омичей. В составе сборной «Востока» на площадку выйдет форвард омской студенческой команды «Титан-Политех» Елена Староверова, которая уже выходила на площадку в матчах «Нефтяника-Титана». А главным тренером сборной «Востока» станет старший тренер «Титана-Политеха» и тренер «Нефтяника-Титана» Дмитрий Предыбайло.

Женский Матч звезд АСБ в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Страна» в 14:55 по омскому времени.