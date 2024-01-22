Для них в регионе открыто наибольшее количество предложений о работе в январе.

Для них в регионе открыто наибольшее количество предложений о работе в январе.

За неполный январь самый высокий спрос в Омской области зафиксирован на продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Как сообщается в исследовании службы hh.ru, на их долю сейчас приходится 7,2 % от всего объема предложений о работе. На втором месте по востребованности оказались водители – 6,8 % и менеджеры – 4,8 %.

Также высокий спрос в регионе коснулся машинистов и поваров, операторов call-центров, врачей, слесарей и курьеров, разнорабочих и инженеров-конструкторов, электромонтажников и бухгалтеров, кладовщиков и сварщиков.

Редкими вакансиями стали руководитель отдела маркетинга и рекламы, оценщик, руководитель отдела аналитики, продуктовый аналитик, операционный директор и брокер.