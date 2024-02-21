Если пойти в ближайший магазин, то велик шанс, что уже достаточно давно там висит объявление с поиском сотрудников. Почему так происходит? Разбираемся.

Если пойти в ближайший магазин, то велик шанс, что уже достаточно давно там висит объявление с поиском сотрудников. Почему так происходит? Разбираемся.

Проблемы с отсутствием персонала в ретейле существовали, кажется, чуть ли не всегда. И каждый год это «беспрецедентный» дефицит кадров. Что в 2022 году, что в 2023-м, вот теперь и в 2024 году. Если зайти в магазин, – причем не так важно, будет ли это крупный сетевой супермаркет вроде «Магнита» или «Пятерочки», или небольшой ларек у дома, – с очень большой вероятностью можно обнаружить объявление о том, что магазину нужны продавцы.

Нет, конечно, те же большие сети делают это красиво, оформляют плакаты, говорят о том, что вы станете очень важным членом команды. И тому подобное. И это заметно: во многих крупных магазинах роль мерчендайзера и кассира может выполнять один и тот же человек. Пока на кассе нет много народу, работник раскладывает товар. Как только у кассы выстраивается очевидная очередь – появляется еще один кассир. Правда, зачастую не очень быстро. И не во всех магазинах есть кассы самообслуживания. И не все люди привыкли к тому, что такие кассы есть. А еще нужен человек, который будет следить за этими кассами самообслуживания. В общем, без людей не обойтись. А людей нет.

И вот вопрос: в чем причины?

Во-первых, не стоит забывать про мобилизацию и эмиграцию. А также про демографическую яму 90-х, последствия которой ощущаются прямо сейчас в реальном времени. Объективно это уменьшило число потенциальных работников, не только в этой сфере, разумеется, но ретейлеры ощутили удар.

Второй момент: переход в онлайн-сегмент. Многие, кто работает в этой сфере, становятся курьерами. Велосипедистов с коробами за спиной встретить можно повсюду. В магазинах иной раз можно увидеть нескольких курьеров, которые ждут, пока один кассир соберет им заказ, который надо развозить.

И есть еще третий момент.

– Дело в том, что в эту профессию на данный момент практически невозможно привлечь людей, – рассказывает Ольга, HR-менеджер одной из крупных сетей продуктовых магазинов. – Мы пытались привлекать людей и повышением зарплат, и различными социальными пакетами, и бонусами. Если смотреть опыт других компаний, то в сфере бытовой или электронной техники работникам могут предлагать бесплатные мобильные телефоны или подобные продукты. Для работников не хватает мотивации оставаться в этой сфере. И решить эту задачу для нас непросто.

Примерно об этом же говорит Валентина, которая работает в алкомаркете уже больше пяти лет:

– У нас сумасшедшая текучка кадров, мало кто готов за, откровенно, не самые большие деньги работать продавцом. Работа откровенно стрессовая, постоянно нужно выслушивать истории клиентов, да и иметь дело с разным контингентом. Это касается не только конкретно нашего магазина: даже в обычном продуктовом постоянно приходится связываться с разными личностями. В нашей сети политика еще более-менее приемлемая – поэтому, к примеру, я пока что остаюсь на этой работе. Но к нам приходили ребята, которые работали в разных крупных сетях, жаловались на то, что, к примеру, если ты не скажешь покупателю ровно нужные «по сценарию» слова, то к тебе придет HR, устроит выговор, а потом еще и могут снять до 30 % с зарплаты.

К тому же не стоит забывать про такую вещь, что когда в какой-либо и так стрессовой сфере становится мало людей, то сфера становится еще более стрессовой. И в итоге туда идти работать хочет еще меньше людей. Классический порочный круг.

Несмотря на все усилия бизнеса, кадров не хватает, и разные федеральные торговые сети говорят о нехватке вплоть до 40 % сотрудников. Опять же, при существующей и всегда существовавшей в этой сфере текучке кадров в итоге результат видят сами покупатели. Длинные очереди в кассах, в магазинах техники один консультант на пять человек, а мерчендайзеры могут просто не успевать раскладывать товар по полкам.

И вроде бы работодатели и предлагают какие-то улучшения условий для работников, но делают это лениво и не особенно охотно. Конечно, никто не хочет терять прибыль. Но даже деньги решают не все: и на это жалуются многие работники ретейл-сферы, которые хотят, чтобы к ним относились как к людям.