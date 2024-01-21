Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Культура/Афиша

Несколько дней назад новый трек выпустил дуэт «5УТРА», в который входят Никита и Анна Беляковы.
Омская группа «5УТРА» вновь попала в чарт от «Яндекс.Музыки». В списке самых популярных в стране стоит песня «Не повезло», вышедшая несколько дней назад.
Отметим, что в топ-5 чарта «Яндекс.Музыки» осенью попал трек дуэта под названием «Искорки». Песня все еще находится в чартах, а у клипа уже 47 млн просмотров.
В чар от «Яндекс.Музыки» также попали песни Anna Asti и Instasamka.
5933
·Культура/Афиша

Несколько дней назад новый трек выпустил дуэт «5УТРА», в который входят Никита и Анна Беляковы.
Омская группа «5УТРА» вновь попала в чарт от «Яндекс.Музыки». В списке самых популярных в стране стоит песня «Не повезло», вышедшая несколько дней назад.
Отметим, что в топ-5 чарта «Яндекс.Музыки» осенью попал трек дуэта под названием «Искорки». Песня все еще находится в чартах, а у клипа уже 47 млн просмотров.
В чар от «Яндекс.Музыки» также попали песни Anna Asti и Instasamka.
5933