Фото: БУЗОО «КДЦ»

Пациенты Центра диагностики и лечения БУЗОО «КДЦ» могут проходить назначенный курс терапии в дневном стационаре, не оставаясь в медицинском учреждении на ночь. Такой формат позволяет получать необходимую помощь специалистов и после процедур возвращаться домой.

Не во всех случаях лечение требует круглосуточного пребывания в больнице. Если состояние пациента и медицинские показания позволяют, часть процедур, обследований и консультаций можно пройти в дневном стационаре. Такой формат работы в Центре диагностики и лечения действует с 1998 года.

Лечение без круглосуточной госпитализации

В дневное время пациенты получают назначенную медикаментозную терапию, проходят необходимые процедуры и находятся под наблюдением медицинского персонала. При необходимости врачи назначают дополнительные обследования и консультации специалистов смежных направлений.

Главная особенность такого формата – возможность сочетать лечение с привычным распорядком дня. После завершения медицинских процедур пациент может вернуться домой, уделить время семье или повседневным делам.

От кардиологии до урологии

Дневной стационар Центра диагностики и лечения оказывает помощь по нескольким медицинским направлениям. Среди них:

кардиология;

неврология;

гастроэнтерология;

пульмонология;

эндокринология;

ревматология;

гинекология;

урология.

Отдельное внимание уделяется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, системными болезнями соединительной ткани и рассеянным склерозом. В лечении применяются современные лекарственные препараты и терапевтические схемы. В том числе по медицинским показаниям могут использоваться генно-инженерные биологические препараты.

Фото: БУЗОО «КДЦ»

Опыт специалистов и комфорт пациентов

С пациентами работают врачи высшей квалификационной категории, в том числе кандидаты медицинских наук. Подразделение возглавляет кандидат медицинских наук Ирина Кимовна Предвечная.

В центре уделяют внимание не только медицинской составляющей, но и условиям пребывания. Для пациентов оборудованы просторные палаты и процедурные кабинеты, предусмотрен удобный график посещений. Это помогает организовать лечение в спокойной обстановке.

Дневной стационар может стать подходящим вариантом для пациентов, которым требуется медицинская помощь без постоянного нахождения в больнице. Возможность прохождения лечения в таком формате определяет врач с учетом диагноза, состояния человека и медицинских показаний.

Уточнить условия обращения и доступные варианты лечения можно в Центре диагностики и лечения по телефону +7 (3812) 39-04-50.

Адрес: Омск, ул. Ильинская, 9.