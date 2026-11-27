Пациенты Центра диагностики и лечения БУЗОО «КДЦ» могут проходить назначенный курс терапии в дневном стационаре, не оставаясь в медицинском учреждении на ночь. Такой формат позволяет получать необходимую помощь специалистов и после процедур возвращаться домой.
Не во всех случаях лечение требует круглосуточного пребывания в больнице. Если состояние пациента и медицинские показания позволяют, часть процедур, обследований и консультаций можно пройти в дневном стационаре. Такой формат работы в Центре диагностики и лечения действует с 1998 года.
Лечение без круглосуточной госпитализации
В дневное время пациенты получают назначенную медикаментозную терапию, проходят необходимые процедуры и находятся под наблюдением медицинского персонала. При необходимости врачи назначают дополнительные обследования и консультации специалистов смежных направлений.
Главная особенность такого формата – возможность сочетать лечение с привычным распорядком дня. После завершения медицинских процедур пациент может вернуться домой, уделить время семье или повседневным делам.
От кардиологии до урологии
Дневной стационар Центра диагностики и лечения оказывает помощь по нескольким медицинским направлениям. Среди них:
- кардиология;
- неврология;
- гастроэнтерология;
- пульмонология;
- эндокринология;
- ревматология;
- гинекология;
- урология.
Отдельное внимание уделяется пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, системными болезнями соединительной ткани и рассеянным склерозом. В лечении применяются современные лекарственные препараты и терапевтические схемы. В том числе по медицинским показаниям могут использоваться генно-инженерные биологические препараты.
Опыт специалистов и комфорт пациентов
С пациентами работают врачи высшей квалификационной категории, в том числе кандидаты медицинских наук. Подразделение возглавляет кандидат медицинских наук Ирина Кимовна Предвечная.
В центре уделяют внимание не только медицинской составляющей, но и условиям пребывания. Для пациентов оборудованы просторные палаты и процедурные кабинеты, предусмотрен удобный график посещений. Это помогает организовать лечение в спокойной обстановке.
Дневной стационар может стать подходящим вариантом для пациентов, которым требуется медицинская помощь без постоянного нахождения в больнице. Возможность прохождения лечения в таком формате определяет врач с учетом диагноза, состояния человека и медицинских показаний.
Уточнить условия обращения и доступные варианты лечения можно в Центре диагностики и лечения по телефону +7 (3812) 39-04-50.
Адрес: Омск, ул. Ильинская, 9.
БУЗОО «КДЦ», ИНН 5504001991. РЕКЛАМА. ERID:2W5zFGngKYn