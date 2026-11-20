omskinform.ru

Житель Омской области, уклонявшийся от содержания 13-летней дочери, полностью погасил задолженность по алиментам в размере 1 110 000 рублей после того, как осознал неизбежность привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщили омские приставы.

Согласно судебному решению, мужчина должен был ежемесячно перечислять на содержание дочери твердую сумму, равную прожиточному минимуму – в 2026 году это 15 983 рубля. Однако родитель не поддерживал с ребенком отношений, материально ей не помогал и нигде официально не работал, из-за чего и накопился долг. На приемы к судебному приставу-исполнителю отдела судебных приставов по Октябрьскому АО г. Омска должник не являлся, по адресу регистрации не проживал, поэтому его объявили в исполнительский розыск.

Свои алиментные обязательства омич не исполнял, ссылаясь на сомнения в отцовстве и связывая рождение дочери с периодом раздельного проживания с бывшей супругой.

В ходе розыска неплательщика обнаружили в Москаленском районе Омской области, где он фактически живет с сожительницей. Генетическую экспертизу для установления отцовства мужчина так и не прошел, поэтому назначенные судом обязательства по содержанию ребенка остаются в силе. За длительное уклонение от выплат пристав составил административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ и направил материалы в суд. По итогам рассмотрения дела должнику назначили 20 часов обязательных работ, которые он отработал. После этого, осознав реальную угрозу уголовного преследования, мужчина выплатил всю сумму долга и сейчас ежемесячно перечисляет текущие алименты.