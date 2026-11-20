Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В селе Пушкино Омского района завершили строительство новой сети газораспределения. Объект введен в эксплуатацию и обеспечит возможность подключения к природному газу около 100 домовладений в новой жилой застройке.

Для стабильной подачи газа специалисты «Омскоблгаза» установили пункты редуцирования. Такое оборудование необходимо для снижения и поддержания требуемого уровня давления в сети. Созданная инфраструктура позволит жителям домовладений воспользоваться возможностью газификации при оформлении необходимых документов и выполнении условий подключения.

О завершении работ сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он отметил, что развитие газовой инфраструктуры остается одним из направлений работы региона. Газификацию продолжают совместно с компанией «Газпром» по поручению президента России Владимира Путина.

Новая сеть в Пушкино стала частью этой работы. Ее ввод расширяет возможности подключения домов к централизованному газоснабжению и позволит обеспечить природным газом новые жилые дома.