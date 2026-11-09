Как распознать опасную родинку: омский дерматолог назвала тревожные признаки

Фото: Центр диагностики и лечения

Большинство родинок не представляют угрозы для здоровья, однако некоторые изменения кожи требуют внимания специалиста. На какие особенности стоит обратить внимание, когда необходимо обследование и в каких случаях образования можно удалять, рассказала врач-дерматовенеролог Центра диагностики и лечения Дарья Трошина.

Родинки есть практически у каждого человека. Одни сохраняют прежний вид на протяжении многих лет, другие появляются с возрастом, меняют форму или цвет. В большинстве случаев это доброкачественные образования, но иногда изменения могут быть связаны с развитием меланомы – одного из наиболее опасных видов рака кожи.

Самостоятельно определить характер родинки бывает сложно. Поэтому важно следить за состоянием кожи и обращать внимание не только на внешний вид образований, но и на изменения, происходящие с ними со временем.

Пять признаков, на которые стоит обратить внимание

Врач-дерматовенеролог, трихолог-косметолог Центра диагностики и лечения Дарья Трошина с более чем 10-летним профессиональным опытом рекомендует использовать международное правило ABCDE. Оно помогает выявить признаки, при которых родинку следует показать специалисту.

А – асимметрия. Если мысленно разделить образование пополам, его части заметно отличаются по форме.

B – границы (Border). Неровные, размытые или нечеткие края могут быть поводом для дополнительной проверки.

C – цвет (Color). Насторожить должна неоднородная окраска, особенно если в родинке сочетаются несколько оттенков коричневого, черного, серого, красного или синеватого.

D – диаметр (Diameter). Особое внимание традиционно уделяют образованиям размером более 6 мм. Однако этот критерий не является определяющим.

E – изменения (Evolution). Один из наиболее важных признаков – изменение размера, формы или цвета родинки. Также стоит обратить внимание на появление корочек, зуда или кровоточивости.

Как поясняет Дарья Трошина, оценивать образование только по размеру неправильно. Меланома может развиваться и в родинках диаметром менее 6 мм, а крупное образование при этом может оставаться доброкачественным.

Еще один ориентир – правило «гадкого утенка». Если большинство родинок на теле похожи друг на друга, а одна заметно отличается цветом, размером или формой, ее стоит показать врачу. Особое внимание необходимо уделять новым образованиям и изменениям уже существующих.

При этом наличие одного или нескольких перечисленных признаков само по себе не означает, что у человека онкологическое заболевание. Оценить характер новообразования и определить дальнейшую тактику может только специалист после обследования.

Можно ли удалять родинки?

Вопрос удаления родинок окружен распространенными заблуждениями. Некоторые считают, что любые манипуляции с ними опасны, другие предпочитают избавляться от всех заметных образований.

На самом деле решение принимается индивидуально. Например, родинка может регулярно травмироваться одеждой, цепляться за нее или мешать при бритье. В таких случаях врач может рекомендовать удаление.

При этом само по себе трение или случайное повреждение родинки не означает, что она обязательно станет злокачественной. Если же во время осмотра возникают подозрения на меланому, требуется специальная диагностическая тактика. Удаленный материал в таких случаях направляют на гистологическое исследование.

В Центре диагностики и лечения применяют хирургическое иссечение и радиоволновой метод удаления доброкачественных новообразований. Подходящий способ специалист определяет после осмотра и оценки образования.

Фото: Центр диагностики и лечения

Как дерматоскопия помогает оценить родинку

Современные методы диагностики позволяют изучать кожные образования значительно подробнее, чем при обычном визуальном осмотре. Один из них – дерматоскопия. С помощью специального прибора врач рассматривает структуры родинки, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

В Центре диагностики и лечения используют систему цифровой дерматоскопии, позволяющую увеличивать изображение до 140 раз. Оборудование также оснащено функцией анализа снимков с применением искусственного интеллекта. Программа сопоставляет полученные изображения с большой базой данных и помогает специалисту оценить особенности новообразования.

При этом искусственный интеллект не заменяет врача и не устанавливает окончательный диагноз. Решение о необходимости дополнительных обследований и удаления принимает специалист. Если есть подозрение на злокачественный процесс, важную роль играет гистологическое исследование.

Зачем нужно цифровое картирование родинок

Следить за состоянием кожи бывает особенно сложно людям с большим количеством родинок. Запомнить расположение, размер и особенности каждого образования практически невозможно.

В таких случаях может применяться цифровое картирование родинок. Во время обследования врач фиксирует расположение и внешний вид новообразований, а полученные изображения сохраняются для дальнейшего наблюдения.

При повторном посещении специалист сравнивает новые снимки с предыдущими. Это позволяет заметить изменения уже существующих образований, а также появление новых. Такой метод особенно полезен пациентам с большим количеством пигментных новообразований, которым рекомендовано регулярное наблюдение.

Когда стоит обратиться к дерматологу

Не каждое необычное образование опасно и далеко не все родинки необходимо удалять. Однако если оно меняет форму, размер или цвет, заметно отличается от остальных либо вызывает сомнения, лучше обратиться к специалисту, а не пытаться самостоятельно определить его характер.

В Центре диагностики и лечения в Омске можно пройти консультацию дерматовенеролога, цифровую дерматоскопию и картирование родинок. При наличии показаний специалисты также проводят удаление новообразований.

Прием ведет Дарья Трошина – врач-дерматовенеролог, косметолог и трихолог. Специалист оценит состояние кожных образований, определит необходимость дополнительной диагностики и подберет дальнейшую тактику наблюдения или лечения.

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