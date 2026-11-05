Путь к новой жизни: «Евромед» приглашает на встречу всех, кто готов избавиться от лишнего веса

МЦСМ Евромед

Избыточный вес – это не просто цифры на весах. Это ежедневная борьба с одышкой, усталостью, неуверенностью в себе и ограничениями, которые диктует тело. Это поиск решения, который часто заходит в тупик, заставляя опускать руки.

Клиника «Евромед» понимает всю сложность пути к здоровому телу. Поэтому 21 ноября 2026 года в отеле «50/60» состоится встреча «Бариаклаба» – событие, созданное для поддержки, информирования и вдохновения тех, кто давно настроился на перемены или только планирует менять что-то, но не знает как. Это не просто лекция, а безопасное пространство, где вы сможете получить ответы на самые сокровенные вопросы от экспертов по бариатрической, сердечно-сосудистой хирургии и эндокринологии.

МЦСМ Евромед

В рамках мероприятия запланированы выступления по следующим темам:

«Постбариатрическая пластическая хирургия. Что, когда и с кем?». Спикер – заведующий Центром хирургии ожирения и метаболических расстройств, врач-хирург, пластический хирург Анатолий Александрович Калиниченко ;

; «Подводные камни быстрого снижения веса». Спикер – врач-эндокринолог Елена Сергеевна Максюта ;

; «Ожирение как фактор риска варикозной болезни». Спикер – врач сердечно-сосудистый хирург Алексей Игоревич Москаленко .

. «Что такое современный наркоз и стоит ли его бояться». Спикер – врач анестезиолог-реаниматолог Наталья Владимировна Храпова.

В программе мероприятия возможны изменения.

Обязательной частью мероприятия станет живое общение, ответы экспертов на вопросы гостей и реальные истории успешных пациентов. Также по традиции всех участников встречи ждут подарки и розыгрыш* призов от организаторов.

МЦСМ Евромед Выделим, что каждая встреча уникальна благодаря участию специалистов разных областей. В этот раз своими знаниями поделятся специалисты в области эндокринологии, сосудистой и пластической хирургии. Участники смогут задать любые волнующие вопросы, которые касаются не только проблем ожирения, но и сопутствующих заболеваний. Как признаются участники прошлых встреч «Бариаклаба», в дружеской атмосфере гораздо проще затронуть неудобные темы, получить интересующую информацию от первого лица, будь то эксперт или участник встречи, который уже нашел решение своей проблемы. О том, как проходят мероприятия в рамках проекта, можно посмотреть в социальных сетях и на сайте «Евромеда».

МЦСМ Евромед

Добавим, что участие в «Бариаклабе» 21 ноября бесплатное, однако количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация. Записаться на мероприятие можно здесь (список участников формируется автоматически сразу после заполнения формы, за несколько дней до мероприятия организаторы свяжутся с участниками по указанным номерам телефонов для подтверждения участия). Узнать подробности и дополнительную информацию можно по телефону: +7 (3812) 331-400 и на сайте.

МЦСМ Евромед

Не упустите возможность стать частью сообщества, которое поддерживает и вдохновляет на путь к здоровой жизни!

Дата и время проведения «Бариаклаба»: 21 ноября 2026 г. Начало в 11:00, регистрация с 10:00.

Место: г. Омск, ул. Щербанева, 20, отель «50/60», конференц-зал «Венера», 1 этаж.