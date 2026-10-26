Скидка на колоноскопию в Омске: еще один повод не откладывать обследование

МЦСМ Евромед

Слово «колоноскопия» для многих звучит пугающе, но статистика заболеваемости колоректальным раком тревожит еще больше. По данным ВОЗ, это третье по распространенности онкологическое заболевание в мире. Оно часто протекает бессимптомно на ранних стадиях, когда эффективность лечения наиболее высока.

«Золотым стандартом» диагностики заболеваний толстого кишечника, позволяющим обнаружить полипы, рак, воспалительные заболевания, такие как язвенный колит или болезнь Крона, дивертикулез и другие патологии, является колоноскопия. Она назначается не только при наличии тревожных симптомов, но и в качестве скрининга людям старше 45 лет (или младше – при отягощенном семейном анамнезе).

Когда обследования откладывать нельзя

Среди симптомов, при которых нельзя откладывать проведение колоноскопии:

выделение гноя, слизи или крови из толстого кишечника;

хроническое нарушение стула, не поддающееся коррекции;

боли внизу живота по ходу толстой кишки;

полипы или опухоли, выявленные при ректороманоскопии;

необъяснимая анемия или немотивированное похудение, особенно при отягощенном семейном анамнезе по онкологическим заболеваниям кишечника;

подозрение на инородное тело в толстом кишечнике;

подозрение на воспалительные заболевания кишечника.

МЦСМ Евромед

Почему оборудование имеет значение

В «Евромеде» колоноскопия проводится на уровне мировых стандартов при помощи современного цифрового оборудования фирмы Olympus, одного из лидеров в своей отрасли. Оно дает возможность получать детальные и качественные изображения, а также видеть слизистую в так называемом узкоспектральном свете – NBI (от англ. Narrow Band Imaging – узкоспектральная визуализация). Функция узкого спектра подчеркивает структуру тканей, чтобы выявить ее минимальные изменения, что особенно полезно для раннего выявления опухолей.

Для более углубленной диагностики при колоноскопии может проводиться биопсия – взятие материала. По желанию пациента и при отсутствии противопоказаний колоноскопия может быть проведена в состоянии медикаментозного сна (под внутривенным наркозом короткого действия). Анестезия позволяет снизить дискомфорт и стресс у пациента, а также из-за отсутствия непроизвольных спазмов и напряжения повысить качество осмотра: когда мышцы брюшной стенки и кишечника расслаблены, улучшается видимость и облегчается продвижение эндоскопа, особенно если у пациента есть анатомические особенности (изгибы и др.) или спаечный процесс.

МЦСМ Евромед

Как пройти обследование с выгодой

С 20 октября по 30 ноября 2026 г. по двум адресам в «Евромеде» можно сэкономить* как на колоноскопии, так и на наркозе при ее проведении. Действуют скидки:

1. До 10 % на видеоколоноскопию высокой четкости с функцией узкого спектра:

скидка 10 % применяется при проведении колоноскопии у врачей Ломброзо А. В., Литвинова Д. В. по адресу: Лукашевича, 21б, и у врачей Папулова И. В., Котова И. И., Шатохиной А. Г., Лаптевой Ю. А. по адресу: Магистральная, 70б (специалисты выполняют колоноскопию на оборудовании OLYMPUS серии 170);

применяется при проведении колоноскопии у врачей Ломброзо А. В., Литвинова Д. В. по адресу: Лукашевича, 21б, и у врачей Папулова И. В., Котова И. И., Шатохиной А. Г., Лаптевой Ю. А. по адресу: Магистральная, 70б (специалисты выполняют колоноскопию на оборудовании OLYMPUS серии 170); скидка 5 % применяется при проведении колоноскопии у врача Федорова А. О. по адресу: Лукашевича, 21б (специалист выполняет колоноскопию на инновационном оборудовании OLYMPUS серии 190 с более ярким источником света, чувствительной матрицей и улучшенным подавлением шумов).

Стоимость: обычная цена – 7650 руб., стоимость со скидкой 5 % – 7268 руб., со скидкой 10 % – 6885 руб.

2. 15 % на тотальную внутривенную анестезию без ИВЛ до 30 минут при проведении колоноскопии по адресам: Лукашевича, 21б, и Магистральная, 70б (у любого доктора).

Стоимость: обычная цена – 8550 руб., стоимость со скидкой 15 % – 7268 руб.

Задать вопросы и записаться на процедуру можно у операторов справочной службы по телефону 331-400.

* Организатор акции – ООО «МЦСМ «Евромед». Сроки акции: 20.10.2026 – 30.11.2026. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях акции – на официальном сайте .

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данной статье, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».