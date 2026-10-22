Drivee составил портрет омского водителя такси

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Сервис для заказа такси Drivee ко Дню автомобилиста провел исследование пользователей в Омске и составил портрет среднестатистического водителя, зарегистрированного в сервисе. Чаще всего это мужчина около 43 лет на LADA Granta.

Рынок такси в стране по-прежнему преимущественно мужской. В Омске среди водителей, зарегистрированных в сервисе, 96,9 % мужчин и только 3,1 % женщин. В целом по стране доля мужчин водителей-партнеров составляет 95,5 % мужчин и 4,5 % женщин.

Средний возраст мужчины водителя-партнёра в Омске – 43 года, а женщины – 41 год. Для более полного портрета аналитики также составили топ популярных имен автомобилистов, подключенных к сервису. Среди мужчин в городе чаще всего встречаются имена Александр, Сергей и Евгений, а среди женщин – Екатерина, Юлия, Елена.

В Омске на иномарки приходится 84,6 % машин, зарегистрированных в сервисе, на отечественные – 15,4 %.

Самой популярной моделью у водителей-партнеров в Омске стала LADA Granta, за ней идут Hyundai Solaris и Toyota Corolla.

Доля китайских машин в Drivee в Омске за год выросла с 4,0 % до 4,5 %. В среднем по стране доля за год изменилась с 12,1 % до 12,5 %, и теперь китайской оказывается каждая восьмая машина, на которой водители-партнеры выполняют поездки через сервис.

При этом ни одна китайская модель пока не попала в общероссийскую десятку самых популярных. Видимо, дело в том, что китайских моделей много и выбор водителей распределяется между ними более равномерно. Какая машина приедет, пассажир Drivee знает заранее. В приложении видно автомобиль и рейтинг каждого откликнувшегося водителя, и пассажир сам выбирает, с кем и на чем поехать.

Ко Дню автомобилиста, который отмечается 25 октября, Drivee подготовил онлайн-активности для пользователей. На специальной странице сайта можно пройти тест и узнать, какой ты автомобиль, а также принять участие в розыгрыше призов. Более подробная информация по ссылке.

Drivee – российский сервис для заказа такси, который работает более чем в ста городах страны. Платформа построена вокруг простой идеи: пассажир и водитель договариваются напрямую, а цену определяет не алгоритм, а сами люди. Так поездка становится выгоднее и понятнее для обоих участников. Пассажир сам предлагает цену за поездку, а водитель может согласиться с ней или предложить свою стоимость. Пассажир видит всех откликнувшихся водителей, их рейтинг и автомобили, выбирая наиболее подходящего. Это исключает влияние скрытых алгоритмов на стоимость поездки.

Drivee предлагает водителям прозрачные условия: отсутствие штрафов за отказ от заказов, видимый маршрут до принятия заказа без доплат, рейтинг, основанный на отзывах реальных пользователей, сравнительно невысокую комиссию и отсутствие скрытых платежей. Кроме того, за активность водители могут получать бонусы.

Сервис объединяет городские и междугородние поездки, а также услуги курьерской доставки.

Приложение доступно в App Store, Google Play, RuStoreиAppGallery.

Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами. 0+

Данные собраны на основе обезличенной статистики выполненных заказов через сервис Drivee за период с 1 января по 15 октября 2026 года. Сравнение с 2025 годом проводилось по равным периодам. В городскую выборку вошли Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Омск, Тольятти, Волгоград, Сочи, Нижневартовск, Якутск и Магадан.