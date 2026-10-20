В Омске осваивают новую технологию хирургии щитовидной железы

МЦСМ Евромед

В Омске прошел практический обмен опытом по трансоральной эндоскопической тиреоидэктомии (TOETVA/ТОЕТВА) – технологии хирургического лечения щитовидной железы, при которой доступ осуществляется через преддверие полости рта, без видимого разреза на шее.

9 октября в «Евромеде» стал насыщенным днем, посвященным современным технологиям хирургического лечения заболеваний щитовидной железы. В МЦСМ «Евромед» совместно с омскими хирургами операции провел Вячеслав Викторович Полькин, кандидат медицинских наук, и. о. заведующего отделением опухолей головы и шеи МРНЦ им. А. Ф. Цыба – филиала НМИЦ радиологии Минздрава России.

МЦСМ Евромед

Для «Евромеда» это стало не просто разовым мастер-классом. Евгений Валерьевич Подворный, заместитель директора МЦСМ «Евромед» по хирургической деятельности, ранее прошел обучение у Вячеслава Викторовича Полькина. После изучения техники и первых операций клиника начала формировать собственную практику применения TOETVA.

По словам Подворного, технология будет использоваться в «Евромеде» на постоянной основе. Среди ее преимуществ хирург отмечает отсутствие видимого рубца, улучшенную визуализацию операционной области и минимальную травматизацию тканей. При этом решение о возможности проведения такой операции принимается индивидуально – с учетом диагноза и исходных данных пациента. Внедрение нового доступа не означает отказа от традиционной хирургии.

МЦСМ Евромед

Таким образом, «Евромед» становится одной из площадок, где современная технология не просто демонстрируется, а переводится в реальную региональную практику.

В тот же день, в пятницу, 9 октября, состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Современные технологии лечения заболеваний щитовидной железы. Эндоскопическая хирургия щитовидной железы», организованная МЦСМ «Евромед» совместно с Омской областной клинической больницей.

В обсуждении приняли участие эндокринологи, хирурги, радиологи и патоморфологи. В центре внимания были не только эндоскопические технологии, но и весь маршрут пациента – от диагностики и выбора хирургической тактики до радионуклидной терапии и последующего лечения.

МЦСМ Евромед

Елена Федоровна Еремеева, заведующий отделением торакальной хирургии Омской областной клинической больницы, приняла участие в обоих этапах профессионального дня – присутствовала при проведении операции и затем участвовала в работе конференции. Она отмечает: в регионе много пациентов с заболеваниями щитовидной железы, в том числе с достаточно распространенной патологией. Поэтому выбор между традиционным и эндоскопическим вмешательством должен определяться конкретной клинической ситуацией.

МЦСМ Евромед

Для самой Елены Федоровны возможность увидеть технологию непосредственно в операционной стала отдельным профессиональным опытом.

– Послушать симфонический оркестр по телевидению и прийти на концерт – совершенно две разные истории, – провела параллель она.

Для Вячеслава Викторовича Полькина важным результатом визита стала готовность омских специалистов развивать хирургические технологии:

– В работе омских хирургов я увидел огонь в глазах, стремление к развитию, к овладению новыми хирургическими навыками.

По мнению эксперта, одна из задач региональной медицины – дать пациентам возможность получать современные варианты хирургического лечения по месту жительства, не выезжая в другие регионы. В этом контексте внедрение TOETVA в «Евромеде» становится частью более широкого процесса развития хирургической помощи в Омской области.

Главный итог – новая технология не просто была продемонстрирована, а начала внедряться в практику региона.