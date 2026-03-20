Появились кадры масштабной реконструкции Омского ТЮЗа

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поделился кадрами из Театра юного зрителя, где продолжается капитальный ремонт. Глава региона отметил, что новый подрядчик, компания «АРТ Ремстрой», заметно ускорил процесс.

– Работы в Омском ТЮЗе идут активно. Новый подрядчик неплохо развернулся. Важно, чтобы темпы не сбавляли, – отметил Хоценко.

На главной сцене уже закончили черновую отделку и установили специальные барьеры, а стены в зрительном зале почти готовы к покраске. Сейчас строители наносят декоративную штукатурку в коридорах и гримерках артистов.

Также на цокольном этаже появится новое кафе. В него можно будет зайти с улицы Ленина. Сейчас там завершают кладку стен и заливку полов. Помимо этого, в театре ведется монтаж электроснабжения, освещения, водопровода, канализации, вентиляции и пожарной сигнализации.

Отметим, что капитальный ремонт театра тянется с 2021 года. Контракт стоимостью 432 млн рублей заключили с компанией «Стройцентр-Иркутск». Завершить ремонт планировалось в сентябре 2023 года. Однако сроки неоднократно переносились, а стоимость работ выросла почти до миллиарда. Контракт пришлось расторгнуть.

Осенью 2025 года заказчик сменил подрядчика. С декабря 2025 года театр ремонтирует «АРТ Ремстрой» за 294,5 млн рублей. Ранее министр культуры Омской области Юрий Трофимов сообщил, что ТЮЗ готовятся сдать в этом году.