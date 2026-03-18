На омского художника завели дело за горельеф на Любинском проспекте

Автор арт-объекта ответил на обвинения в «варварстве».

Установка арт-объекта на стене исторического здания в центре Омска обернулась для художника-монументалиста Дмитрия Сола визитом сотрудников уголовного розыска. Об этом создатель горельефа сообщил в своих соцсетях.

Напомним, что скандал разгорелся вокруг здания по адресу Ленина, 9, где художник самовольно разместил горельеф в виде женщины с замочной скважиной вместо лопатки. Собственник строения оперативно демонтировал работу и обвинил автора в «варварстве», заявив о намерении судиться.

Сам Дмитрий Сол признает, что не согласовал установку, но с обвинениями в вандализме категорически не согласен. По его словам, работа была выполнена в цвет фасада и не несла оскорбительного подтекста, а основной идеей был призыв ценить внутренний мир женщин.

– У меня не было цели испортить здание или осквернить, я хотел украсить его, создать интерактивную точку притяжения внимания. Основная идея, которую я закладывал в работу, – цените и уважайте женщин, интересуйтесь их душой, внутренним миром, а не только внешностью. Если уважение к женщинам – это варварство, тогда признаю, что я варвар, – написал художник.

Сол также отметил, что здание на Ленина, 9, перегружено агрессивной рекламой и яркими витринами, которые, в отличие от его работы, не вызывают у владельца возмущения.