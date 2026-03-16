Новую достопримечательность на Любинском проспекте в Омске оторвали спустя сутки

Спустя всего сутки после появления горельеф исчез, оставив после себя лишь кусок ободранной стены.

Омский Любинский проспект лишился своей новейшей достопримечательности, не успев к ней привыкнуть. Изящный горельеф, изображающий женскую фигуру с замочной скважиной вместо лопатки, исчез со стены дома № 9 по улице Ленина. Сейчас на месте, где горожане еще вчера фотографировались и оставляли цветы, виднеется лишь ободранная штукатурка, поделились в телеграм-канале «Омск_Путеводитель».

Напомним, что работа художника-монументалиста Дмитрия Сола была установлена совсем недавно и посвящена Международному женскому дню.

Автор вкладывал в скульптуру глубокий философский смысл, рассуждая о внешности как о двери, к которой нужно найти правильный ключ. Личности вандалов пока остаются неизвестными.