Выяснилась причина исчезновения новой достопримечательности с Любинского проспекта в Омске

Владелец здания обвиняет художника в порче объекта культурного наследия.

Фото: t.me/omsk_iznanka

Изящный горельеф, изображающий женскую фигуру с замочной скважиной вместо лопатки, исчез со стены дома № 9 на улице Ленина по инициативе собственника здания. Об этом сообщает «Новый Омск» со ссылкой на представителей владельца.

Выяснилось, что автор горельефа художник-монументалист Дмитрий Сол не согласовал установку с собственником здания и министерством культуры. Владелец собирается обратиться с иском в суд, считая, что художник совершил варварский поступок.

Напомним, что сейчас на месте виднеется лишь ободранная штукатурка. Горельеф появился на прошлых выходных и был посвящен Международному женскому дню. Автор вкладывал в скульптуру глубокий философский смысл, рассуждая о внешности как о двери, к которой нужно найти правильный ключ.