На Любинском проспекте в Омске появилась новая достопримечательность

Горельеф на стене дома представляет собой силуэт незнакомки.

Фото: t.me/omsk_iznanka

На Любинском проспекте в Омске появился горельеф – женская фигура с отверстием на месте лопатки в форме ключа. Об этом сообщает телеграм-канал «Омск. Изнанка».

Новая работа художника-монументалиста Дмитрия Сола размещена на стене дома по улице Ленина, 9, напротив подземного перехода, и посвящена женской красоте. Арт-объект посвящен Международному женскому дню.

– Внешность – это всего лишь дверь, за которой может находится и глухая стена, и бесконечная вселенная. Но какой ключ откроет эту дверь? – объясняет автор смысл своей работы.

Горожане уже оценили новый перфоманс, а кто-то особо внимательный даже подарил незнакомке розовые гвоздики.

Новая достопримечательность дополнит галерею знаковых фигур на Любинском проспекте: сантехника Степаныча, Любочку и Городового с собакой.