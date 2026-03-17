Жена популярного комика, не доехавшего до Омска, закрывает бизнес в России

Жена известного стендап-комика Нурлана Сабурова (18+) закрывает бизнес в России. По данным телеграм-канала «112», фирма Дианы Сабуровой «ДС Ритейл» зарегистрирована год назад. Компания занимается розничной торговлей продуктами и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. Диана указана ее единственным учредителем.

О запрете на въезд Нурлану Сабурову в Россию стало известно 6 февраля. Артисту вменяют причастность к возможным схемам отмывания денег через посредников, а также обвиняют в нарушении миграционного законодательства и критике СВО. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Сабуров узнал об этом на пограничном контроле в аэропорту Внуково. В Омске комик планировал выступить 8 февраля. Предполагалось, что это событие станет одним из самых дорогостоящих в городе. Но накануне организаторы отменили выступление.