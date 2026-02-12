Отменившему концерт в Омске комику грозит до 12 лет тюрьмы

Его обвиняют в наемничестве.

Фото: vk.com/nurlan_saburov

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров оказался в центре уголовного скандала на родине. В Казахстане в отношении него могут возбудить дело по статье 170 УК РК («Наемничество») из-за поддержки участников СВО.

Поводом стало видео, записанное еще в июле 2025 года. На кадрах Сабуров презентует 10 питбайков, которые он приобрел и передал мотобатальону «Легион Вагнера «Истра» под командованием Героя России с позывным «Ратибор». Несмотря на то что ролик был записан прошлым летом, широкую огласку он получил только сейчас, попав в поле зрения казахстанских властей.

Напомним, Сабуров вернулся в Казахстан 7 февраля после того, как ему запретили въезд в Россию на 50 лет за нарушение миграционного законодательства. Теперь на родине артисту грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.