Известный комик Сабуров не приехал в Омск из-за «вечного бана»

Ранее в Омске был отменен его концерт.

Фото: vk.com/nurlan_saburov

Казахстанскому стендап-комику Нурлану Сабурову на 50 лет запретили въезд в Россию. Как сообщает «РИА Новости», решение было принято 30 января и предано огласке сегодня, 6 февраля. Артисту вменяют причастность к возможным схемам отмывания денег через посредников, а также обвиняют в нарушении миграционного законодательства и критике СВО.

По данным телеграм-канала Mash, стендап-комика остановили на пограничном контроле в аэропорту и отказали во въезде на территорию России. Сообщается, что после этого он некоторое время находился в транзитной зоне – ему предоставили место для ожидания и готовили к депортации.

Изначально, как утверждает источник, у него не было средств на обратный билет в Дубай, откуда он прилетел. Однако, по информации канала, деньги на перелет нашлись после разъяснений о возможной принудительной депортации в сопровождении сотрудников правоохранительных органов.

Супруга комика Диана в настоящее время находится в Москве и не планирует покидать город. Как отмечает источник, она не стала отменять даже запланированную тренировку – об этом женщина сама сообщила своим подписчикам в социальных сетях.