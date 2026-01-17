В Омске отменили концерт популярного комика

Зрителям начали возвращать деньги за билеты.

Фото: vk.com/nurlan_saburov

Запланированный на 8 февраля концерт стендап-комика Нурлана Сабурова (18+) в Омске внезапно отменили. Информация о мероприятии исчезла из всех билетных сервисов и с официального сайта артиста за три недели до даты проведения.

Организаторы и представители площадки пока не комментируют причины срыва концерта, однако зрителям уже начали возвращать деньги за приобретенные билеты.

Стоит отметить, что Омск стал не единственным городом в списке отмен. Аналогичные решения были приняты в Тюмени и Кургане.

Напомним, что волна отмен выступлений Сабурова началась еще в прошлом году из-за его резонансных высказываний на концерте в Алма-Ате в 2022 году. Там он попытался поддеть россиян, которые переехали в Казахстан.