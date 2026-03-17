Омский скульптор впервые показал, как выглядит памятник Высоцкому

Стало известно, как будет выглядеть памятник поэту Владимиру Высоцкому в Омске. Скульптуру установят в Воскресенском сквере, что напротив улицы Партизанской.

Как рассказал омский художник Виктор Костенко, изваяние готово на 80 %. Скульптор признался, что работает под музыку легендарного барда.

Изваяние представляет собой фигуру Владимира Высоцкого с семиструнной гитарой, сидящего на скале. Планируется изобразить песенные и театральные мотивы из творчества поэта и актера.

– При обходе скульптуры появляется тема его песен, произведений: то есть и война, и кони, там дальше будет банька, тут ее пока нет, вот колокола, – цитируют Костенко Вести Омск.

Скульптура будет высотой 2,5 метра, памятник изготовят из бронзы на Урале. Предстоит еще формовка и отправка гипсовых деталей.

Сын барда, Никита Высоцкий, одобрил предварительный эскиз изваяния. И подарил автору плакат с цитатой из песни своего знаменитого отца.

Ранее установку памятника одобрил Омский горсовет. Сооружение откроют 25 июля, к 46-й годовщине смерти поэта.